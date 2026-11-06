Antalya Konyaaltı'da AFAD'ın 3 saatlik çalışmasıyla bulunan 1 kişi helallik istedi - Son Dakika
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Antalya Konyaaltı'da AFAD'ın 3 saatlik çalışmasıyla bulunan 1 kişi helallik istedi

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Antalya Konyaaltı\'da AFAD\'ın 3 saatlik çalışmasıyla bulunan 1 kişi helallik istedi
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Antalya Konyaaltı\'da AFAD\'ın 3 saatlik çalışmasıyla bulunan 1 kişi helallik istedi
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Antalya Konyaaltı'da dağlık alanda yürüyüş rotasından çıkarak kaybolan 1 kişi, AFAD'ın yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla bulundu. Motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilen kişi, kendisini bulan ekiplerden helallik istedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda yürüyüş rotasından çıkarak kaybolan 1 kişi AFAD ekipleri tarafından bulundu. Motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilen vatandaş kendisine ulaşan ekiplerden helallik istedi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikleti ile birlikte Hisarçandır Mahallesi'ne gelen Ü.B. isimli şahıs yürüyüş yapmak 1568 metre rakıma sahip Dastaratağacı Dağı'na geldi. Üçsögüt Yaylası'nda doğa yürüyüşüne çıkan Ü.B. bir süre sonra yürüyüş rotasından çıkarak arazide kayboldu. Kaybolduğunu fark eden ve geri dönüş yolunu bulamayan Ü.B. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu.

Ekiplerden helallik istedi

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri bölgede kayıp vatandaşın bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Ü.B. yürüyüş rotasının yaklaşık 1.5 kilometre uzağında bulundu. Yorgun ve bitkin olduğu görülen Ü.B'nin sağlık durumu kontrol edilerek su ve yiyecek verildi. Ü.B, AFAD ekipleri ile birlikte motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilirken, kendisini bulan ekiplerden helallik istedi.

Kaynak: İHA
Konyaaltı3. SayfaAntalyaGüncelYaşamAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Konyaaltı'da AFAD'ın 3 saatlik çalışmasıyla bulunan 1 kişi helallik istedi - Son Dakika
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