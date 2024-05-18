Antalya Manavgat Devlet Hastanesi\'nde Yavru Kedi Kurtarıldı

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Antalya Manavgat Devlet Hastanesi'nde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiyecilerin çabasıyla kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi, kısa süreli korkunun ardından hastane çalışanlarının boş kutuya döktüğü sütü büyük bir iştahla yedi. Yavru kediyi hastanede görev yapan bir kadın çalışan sahiplenecek.

Manavgat Devlet Hastanesi'nde görev yapan çalışanlar, Patoloji Bölümü tuvaleti havalandırma boşluğundan gelen yavru kedi sesini fark etti. Çalışanlar kedinin havalandırma boşluğuna düştüğünü anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen ve kısa sürede olay yerine ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi, ilk olarak çatıya çıkarak havalandırmadan kediye ulaşmaya çalıştı.

Çatıdan kediye ulaşamayan itfaiye personeli, tuvaletin havalandırma penceresinden içeri sarkarak kedinin yerini tespit ettikten sonra elindeki aparat yardımıyla yavru kediyi havalandırma boşluğundan çıkardı.

İtfaiye erinin elinde binadan dışarı çıkan yavru kedi, korkuyla kaçarak duvar dibine saklandı. Kısa süre sonra korkuyu üzerinden atan kediyi yakalayan hastane çalışanları, itfaiyecilere teşekkür etti. Yavru kedi, kurtarılmasının ardından hastane çalışanları tarafından önüne konulan sütü büyük bir iştahla yedi.

Hastane çalışanlarından bir kadın, evinde 1 tane kedisi olduğunu, yavru kediyi de veterinere götürüp sahipleneceğini söyledi. - ANTALYA