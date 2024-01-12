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Antalya Merkezli Vurgun Operasyonunda 29 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Antalya Merkezli Vurgun Operasyonunda 29 Şüpheli Yakalandı

Antalya merkezli çıkar amaçlı suç örgütü üyesi 29 şüpheli, yüksek meblağlı çek karşılığında aldıkları malları başka şirketlere aktararak 50 milyon 440 bin lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyon Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde gerçekleştirildi.

Antalya Merkezli Vurgun Operasyonunda 29 Şüpheli Yakalandı
12.01.2024 - 10:54,
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Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde çıkar amaçlı suç örgütü üyesi 29 şüpheli, "vurgun" operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin, yüksek meblağlı çek karşılığında aldıkları malları, ödeme günü gelmeden başka şirketlere aktardıkları ve bu şekilde 11 farklı müştekinin şirketini 50 milyon 440 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik projeli çalışma gerçekleştirdi.

Suça konu olan örgütün; geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devraldığı, bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttiği ve bunlar üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldığı belirlendi.

Örgüt üyelerinin; müştekilerden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal aldıkları ve bu malları kendi depolarında sakladıkları, ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak kaçırdıkları, şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak, şirketleri üçüncü şahıslara devrettikten sonra müştekilere izlerini kaybettirdikleri de tespit edildi.

Müştekileri 50 milyon 440 bin lira dolandırmışlar

Müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı, söz konusu örgüt üyelerinin bu şekilde "nitelikli dolandırıcılık" sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirip, haksız menfaat temin ettikleri belirlendi. Örgütün 11 müştekiye yönelik 11 eylemi deşifre edildi. Çetenin bu şekilde kendi kontrolünde bulunan şüpheli 5 farklı şirket üzerinden, 11 farklı müşteki şirketi toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

32 kişi yakalandı

Antalya merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde 34 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan müştekilere ait mallara el konuldu. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan ve aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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