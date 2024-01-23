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Antalya Sahillerinde Dalgaların Getirdiği Cesetlerin Ardından Jandarma Dronlarla Devriye Görevine Başladı - Son Dakika
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Antalya Sahillerinde Dalgaların Getirdiği Cesetlerin Ardından Jandarma Dronlarla Devriye Görevine Başladı

Antalya sahillerinde mültecilere ait olduğu değerlendirilen 7 cesedin kıyıya getirilmesinin ardından Jandarma ekipleri Manavgat sahillerinde dron destekli devriye görevine başladı. Jandarma ekipleri, sahil şeridinde aralıksız devriye görevi yaparak kontrol altında tutuyor. Olayla ilgili yapılan açıklamada, cesetlerin Suriye'den Kıbrıs'a gitmek üzere olan bir teknenin batması sonucu akıntı ve dalgalarla Antalya kıyılarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirildiği belirtildi.

Antalya Sahillerinde Dalgaların Getirdiği Cesetlerin Ardından Jandarma Dronlarla Devriye Görevine Başladı
23.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Antalya sahillerinde dalgaların, mültecilere ait olduğu değerlendirilen 7 cesedi 6 gündür kıyıya getirmesinin ardından Jandarma ekipleri Manavgat sahillerinde dron destekli devriye görevine başladı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Titreyengöl sahillerinde yaya olarak devriye görevi yaparken, dron ile sahilleri ve denizi gözetlemeye başladı. Jandarma ekipleri, 64 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde aralıksız devriye görevi ifa ederek kontrol altında tutuyor.

Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren Alanya, Manavgat, Aksu ve Serik ilçelerinin sahillerinde bulunan ceset sayısı 8 oldu. Serik'te bulunan kadın cesedinin 18 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas'a ait olduğu belirlendi ve cenaze babaya teslim edildi.

Antalya Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunun tespit edildiği belirtilerek, Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğunun bildirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hakim rüzgarın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiğine dikkat çekilerek, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirildiği bilgisi paylaşılmıştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya Sahillerinde Dalgaların Getirdiği Cesetlerin Ardından Jandarma Dronlarla Devriye Görevine Başladı - Son Dakika


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