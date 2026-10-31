Antalya Serik'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya Serik'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Antalya Serik\'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Antalya Serik\'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Antalya'nın Serik ilçesinde Orta Mahalle'deki D-400 kara yolunda otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybederken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle'de Antalya-Alanya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ö. idaresindeki 07 CBV 126 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Kızıl'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca ve demir bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaya Ramazan Kızıl ile otomobil sürücüsü Ali Osman Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yaşandığı sırada yoldan geçen Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul da durarak, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Kızıl, Serik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ali Osman Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ramazan Kızıl'ın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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