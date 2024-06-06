Aracına kurşun yağdırılarak ödürülen öğretmenin Batman'daki ailesi ile başka bir aile arasında husumet olduğu öğrenildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aracına kurşun yağdırılarak ödürülen öğretmenin Batman'daki ailesi ile başka bir aile arasında husumet olduğu öğrenildi

Fatih'teki bir öğretmene silahlı saldırı düzenlendi. Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmeni, bir şüphelinin aracına kurşun yağdırması sonucu hayatını kaybetti. Olayın, Durmaz'ın Batman'daki ailesi ile başka bir aile arasındaki 3 yıllık husumetten kaynaklandığı belirtildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

06.06.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FATİH'te Abdulbaki Durmaz (44) isimli öğretmenin aracına şüpheli 1 kişi kurşun yağdırdı. Durmaz, çok sayıda merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeyken, taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına art arda ateş ettikten sonra aynı taksiyle olay yerinden kaçtı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Öğretmen Abdulbaki Durmaz'ın hayatını kaybettiği olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdulbaki Durmaz'ın içinde olduğu araca taksiden inen şüpheli art arda ateş ediyor.Çevredekilerin yaşadığı panik anları da güvenlik kamerasına yansıyor. Silahlı saldırının nedeninin, Abdülbaki Durmaz'ın Batman'daki ailesiyle, başka bir aile arasında 3 yıldır devam eden husumettten kaynaklandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, İstanbul, Batman, Fatih, Hukuk, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracına kurşun yağdırılarak ödürülen öğretmenin Batman'daki ailesi ile başka bir aile arasında husumet olduğu öğrenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:35:10. #1.12#
SON DAKİKA: Aracına kurşun yağdırılarak ödürülen öğretmenin Batman'daki ailesi ile başka bir aile arasında husumet olduğu öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement