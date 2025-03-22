Araçtan fırlayıp hayatını kaybetti, babası cenaze aracına yaslanıp ağladı - Son Dakika
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Araçtan fırlayıp hayatını kaybetti, babası cenaze aracına yaslanıp ağladı

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Antalya'da halk otobüsünü sollamak isterken kaldırıma çarpan hafif ticari araçtan fırlayarak hayatını kaybeden Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken babanın başını cenaze aracına yaslayıp ağladığı görüntüler yürekleri yaktı.

22.03.2025 14:38  Güncelleme: 15:12
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde dün saat 22.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Ahmet Ü, kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araçla Ahmet C.C'nin kullandığı 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı.

KALDIRIMA ÇARPAN ARAÇTAN FIRLADI

Ahmet Ü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durabildi. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu (22) dışarı fırladı. Yerde sürüklenen Buse Ceren Karacaoğlu hareketsiz kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Buse Ceren Karacaoğlu'nun nabzını kontrol eden sağlık ekibi, hayatını kaybettiğini belirledi. Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü.

ÜNİVERSİTEDEN YENİ MEZUN OLMUŞ

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Buse Ceren Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi.

BABA BAŞINI CENAZE ARACINA YASLAYIP AĞLADI

Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Erol Karacaoğlu, başını cenaze aracına yaslayıp gözyaşı döktü. Baba Karacaoğlu'nu yakınları, teskin etmeye çalıştı. Karacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Kepez'e bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

Araçtan fırlayıp öldü, babası cenaze aracına yaslanıp ağladı

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşaktan dönüş yapan otobüsün önünden hızla geçen hafif ticari aracın sürücünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptığı anlar yer aldı.

Araçtan fırlayıp öldü, babası cenaze aracına yaslanıp ağladı
Araçtan fırlayıp hayatını kaybetti, babası cenaze aracına yaslanıp ağladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Araçtan fırlayıp hayatını kaybetti, babası cenaze aracına yaslanıp ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Diyego Can:
    Allah rahmet eylesin 11 0 Yanıtla
  • İsa öz:
    Derdimi acele etmene... 9 1 Yanıtla
  • Nazife:
    Allah ailesine sabır versin büyük acı rahmetli kızımızın mekanı cennet olsun nur ıçinde yatsın . 5 0 Yanıtla
  • Sinan Gokdeir:
    Türkiye’de emniyet kemeri yakma alışkanlığım . Sonrada böyle uzulurler . Devletin polisi yakın diyor . Neymiş arabada rahat edemiyorlarmış . Yakın kardeşim . 0 0 Yanıtla
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