İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün iddiasına göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun kasasındaki molozlar yola savrulurken, çift yönlü cadde tamamen trafiğe kapandı. İşlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar trafik nedeniyle zor anlar yaşarken, bir trafik polisi çevreden bulduğu kürekle yola saçılan molozları temizleyerek bir şeridi ulaşıma açmaya çalıştı. Polis memurunun çabası cep telefonu kamerasına yansırken, kaza yeri dron ile görüntülendi.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 GGT 569 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon sürücüsünün polis ekiplerine verdiği ilk bilgiye göre, aracın fren sisteminde sorun meydana geldi. Freninin boşaldığını belirten sürücünün manevra yaptığı kamyon, yan yatarak yol üzerine devrildi.

Hafriyat kamyonu devrildi, molozlar yolu kapattı

Kazanın ardından hafriyat kamyonunun kasasında bulunan molozlar caddeye saçıldı. Devrilen kamyon ve yola yayılan hafriyat nedeniyle gidiş-geliş yönünde kullanılan cadde tamamen ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik aksarken, işlerine yetişmeye çalışan sürücüler kapanan yol nedeniyle ilerleyemedi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü de devrilen araçtan kendi imkanlarıyla yara almadan çıktı.

Trafik polisi küreği eline aldı, yolu açmak için çalıştı

Kaza sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu sırasında bir trafik polisinin çabası dikkat çekti. Yolun tamamen kapanması üzerine polis memuru, çevreden temin ettiği küreği eline alarak caddeye savrulan molozları temizlemeye başladı. Yolun en azından bir şeridini yeniden ulaşıma açabilmek için çalışan polis memuru, kürekle molozları yolun kenarına doğru itti. Trafiğin yeniden akışını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışma, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza yeri dron ile görüntülendi

Öte yandan hafriyat kamyonunun devrildiği İsmet İnönü Caddesi dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde, yol üzerinde yan yatan hafriyat kamyonu ile kasasından dökülen molozların caddeye yayıldığı görüldü. Çift yönlü yolun kazanın ardından ulaşıma kapanması ve molozların kapladığı alan, havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.