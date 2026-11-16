Arnavutköy'de iki imalathane ortaya çıkarıldı, 140 kilo pregabalin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Arnavutköy'de iki imalathane ortaya çıkarıldı, 140 kilo pregabalin ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy\'de iki imalathane ortaya çıkarıldı, 140 kilo pregabalin ele geçirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Arnavutköy\'de iki imalathane ortaya çıkarıldı, 140 kilo pregabalin ele geçirildi
Haber Videosu

Arnavutköy'de uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda yaklaşık 140 kilo pregabalin maddesi ve 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi, 2 imalathane ortaya çıkarıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 140 kilo pregabalin maddesi ve 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi. İki imalathanenin de ortaya çıkarıldığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. 16 Kasım tarihinde Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde tespit edilen 2 araç takibe alındı. Araçların durdurulmasının ardından yapılan aramalarda yaklaşık 125 kilo pregabalin maddesi ve 10 kutu pregabalin içeren hap ele geçirildi.

İki imalathane ortaya çıkarıldı

Operasyonun devamında belirlenen 8 ayrı adres ile iş yerlerinde arama yapıldı. Karaburun Balıkçı Barınağı içerisinde ve Karaburun Mahallesi'nde olmak üzere 2 ayrı imalathane tespit edildi. Yapılan aramalarda yaklaşık 35-40 kilo pregabalin maddesi ve yaklaşık 160 kilo pregabalin içeren hap ele geçirildi. Hapların adet sayımının daha sonra yapılacağı öğrenildi.

Operasyonda toplamda yaklaşık 140 kilo pregabalin maddesi, 160 kilo Lyrica hap, 30 kilo boş kapsül, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutuya el konuldu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Okan Buruk 120 milyon TL’lik villa aldı İşte yeni adresi Okan Buruk 120 milyon TL'lik villa aldı! İşte yeni adresi
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Afrika’da altın hazinesi Dünya devleri harekete geçti Afrika'da altın hazinesi! Dünya devleri harekete geçti
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
Mauro Icardi sevgilisinin yarı çıplak pozlarını paylaştı
14:12
12 Türk mürettebat aranıyor: Buğday gemisi Bulgaristan açıklarında battı
12 Türk mürettebat aranıyor: Buğday gemisi Bulgaristan açıklarında battı
13:44
Galatasaray’ı yıkan sakatlık haberi Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
13:24
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
Minibüs denize uçtu, 10 yaralı! Direksiyonda kalp krizi geçiren şoför kurtarılamadı
12:59
Fenerbahçe’nin yıldızından şok veda
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
12:10
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:15:29. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de iki imalathane ortaya çıkarıldı, 140 kilo pregabalin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android