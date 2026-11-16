Jandarmadan Arnavutköy\'de 8 adrese baskın: 165 kilo ham madde ve 6,2 milyon hap bulundu

Jandarmadan Arnavutköy'de 8 adrese baskın: 165 kilo ham madde ve 6,2 milyon hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de uyuşturucu imal ve ticareti ihbarlarını değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 8 adres ile 2 araca aynı anda operasyon yaptı. Aramalarda 6 milyon 200 bin uyuşturucu etkili hap, 165 kilogram ham madde, 1 milyon boş kapsül, bir kapsül dolum makinesi ve 2 ruhsatsız tabanca bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri sürerken kaçan 1 kişi aranıyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
8 ADRES VE 2 ARACA EŞ ZAMANLI BASKIN
Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik ihbarlar üzerine Arnavutköy ilçesinde belirli adres ve araçları takibe aldı. Bugün belirlenen 8 ayrı adres ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1 MİLYON BOŞ KAPSÜL VE DOLUM MAKİNESİ ÇIKTI
Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon adet boş kapsül, 165 kilogram ham madde, 1 adet kapsül dolum makinesi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
FİRARİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Öte yandan, operasyonda yakalanan 2 araca toplam 46 bin 510 TL idari para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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