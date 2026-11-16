Jandarmadan Arnavutköy\'de 8 adrese baskın: 165 kilo ham madde ve 6,2 milyon hap bulundu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Arnavutköy'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

8 ADRES VE 2 ARACA EŞ ZAMANLI BASKIN

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik ihbarlar üzerine Arnavutköy ilçesinde belirli adres ve araçları takibe aldı. Bugün belirlenen 8 ayrı adres ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1 MİLYON BOŞ KAPSÜL VE DOLUM MAKİNESİ ÇIKTI

Adreslerde ve araçlarda yapılan detaylı aramalarda, 6 milyon 200 bin adet uyuşturucu etkili hap, 1 milyon adet boş kapsül, 165 kilogram ham madde, 1 adet kapsül dolum makinesi, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda ekipman ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

FİRARİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan, operasyonda yakalanan 2 araca toplam 46 bin 510 TL idari para cezası uygulanarak, 15 gün süreyle trafikten men edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.