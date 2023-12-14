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Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza - Son Dakika
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Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza

İstanbul'da trafikte hızla ilerleyen ve art arda şerit değiştiren bir otomobil sürücüsüne 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine sürücü yakalandı ve çeşitli trafik ihlallerinden dolayı cezalandırıldı.

14.12.2023 - 00:07,
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Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza

İSTANBUL - İstanbul'da trafikte hızla ilerleyen ve art arda şerit değiştiren otomobil sürücüsüne 4 bin 936 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da, trafikte bir otomobilin hızla ilerlediği ve art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye attığı görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine, adının Y.D. olduğu tespit edilen sürücü 11 Aralık tarihinde yakalandı. Y.D.'ye 'aksine işaret bulunmadıkça sürücünün trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek' 'saygısızca araç kullanmak' 'önlerinde giden araçları güvenli mesafede izlememek' maddelerinden toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca şahıs hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesinden adli işlemler başlatıldı.

Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza
Kaynak: İHA
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İstanbul, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye atan sürücüye 4 bin 936 TL ceza - Son Dakika
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