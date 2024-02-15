Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan karayolu temizlendi - Son Dakika
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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan karayolu temizlendi

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tırın yükü boşaltılarak karayolu temizlendi. Heyelan nedeniyle kapanan karayolu, gün boyu süren çalışmalar sonucunda temizlendi ve tırın yükü taşındı. Tır, vinç yardımıyla kaldırılarak karayolundan çekici ile uzaklaştırılacak.

15.02.2024 17:57
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Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan karayolu temizlendi

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayaların isabet ettiği tırın yükü boşaltılarak karayolu temizlendi.

Artvin- Ardahan karayolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde dün meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları bir tıra isabet ederek büyük hasara neden olmuştu. Aynı zamanda heyelan nedeniyle karayolu trafiği kapatılmış daha sonra tek şerit olarak ulaşıma açılmıştı.

Gün boyu devam eden çalışmada karayolu temizlenerek heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen tırın yükünün taşınması için çalışma başlatıldı.

Vinç yardımıyla taşıma işleminin ardından tır karayolundan çekici yardımıyla kaldırılacak.

Artvin\'de heyelan nedeniyle kapanan karayolu temizlendi
Kaynak: İHA

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