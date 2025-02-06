Hemşire Sibel'i öldüren sanıktan akılalmaz "astral seyahat" savunması - Son Dakika
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Hemşire Sibel'i öldüren sanıktan akılalmaz "astral seyahat" savunması

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Bağcılar'da Sibel Kavılı'yı silahla öldüren Cumali Varan hakim karşısına çıktı. Varan savunmasında, sevgilisinin aldığı astral seyahat eğitimlerini kendi üzerinde uygulamak istediğini söyledi. Varan, "Tartışma olmadı. Sadece 'Benim üzerimde astral seyahatle ilgili şeyler yapma.' dedim. Çünkü yaptığı astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı." dedi.

06.02.2025 13:23
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 29 Mart 2024'te bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Cumali Varan, aynı hastanede birlikte çalıştığı sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'yı silahla öldürdü. Varan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması Bakırköy 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"ASTRAL SEYAHATLER BİZİ YALNIZLAŞTIRDI"

Duruşmada savunma yapan Varan, maktul Sibel Kavılı'yla aralarında imam nikahı bulunduğunu ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını öne sürdü. Sibel Kavılı'nın son 1,5 yıldır astral seyahatle ilgili aldığı eğitimleri kendi üzerinde uyguladığını iddia eden Varan, sevdiği için buna izin verdiğini söyledi.

Varan, "Olay günü sekizinci yılımızdı. Sürpriz olsun diye bir çiçek aldım. Yanına gittim. Tartışma olmadı. Sadece 'Benim üzerimde astral seyahatle ilgili şeyler yapma.' dedim. Çünkü yaptığı astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı. Ben bir hafta sonra kardeşimde kaldım. Yanına gittiğimde bana 'Yeni eğitimler aldım. Senin üstünde denemek istiyorum.' dedi. Ben kabul etmedim." diye konuştu. Olay günü Kavılı'nın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini öne süren Varan, uzaklaşmak için girdiği balkondan tekrar içeri girince Kavılı'nın kendisine küfür ettiği iddiasında bulundu.

"BANA 'SENİN YÜZÜNDEN VARLIKLARIM BENİ TERK EDİYOR' DEDİ"

Sanık Varan, kadının kendisine "Beni yalnız bırakıyorsun." dediği için duşa girmediğini anlatarak, "Seans yapmaya başladık. Ben kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Sibel bana 'Senin yüzünden varlıklarım beni terk ediyor. Sen semalara çıkıyorsun, sen semalardasın.' dedi. 'Benim aklımla oynama.' dedim." ifadelerini kullandı.

"SİBEL KOLUMU ÇEKİNCE SİLAH ATEŞ ALDI"

Cinayet anını anlatan Varan, "Kendime ateş etmek için odadan silahı aldım. Silahın orada olduğunu Sibel biliyordu. Silahı kafama dayadım. Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı. Tam göğsüne isabet etti. Düşerken kolumdan tutuyordu, yine patladı. Sibel'i yatağa yatırdım. Olay yerindeki kanı Sibel'den korktuğum için temizledim. Sibel temiz olmak istiyordu." diye konuştu.

"BİR SÜRE ÖNCE AYRILDIKLAR"

Tanık Ahmet Gürbüz ise baldızı Sibel Kavılı ile sanığın bir süre önce ayrıldıklarını söyledi. Kavılı'nın sanığın kendisini rahatsız ettiğini kendisine aktardığını ifade eden Gürbüz, "Sanığın tüm eşyalarını topladık. Kendisine götürdüm. Bunlar olaydan bir hafta önce yaşanmıştı." dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024'te Bağcılar'da maktul hemşire Sibel Kavılı'yı (44) aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, birlikte yaşadığı sanık Cumali Varan (46) tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirtiliyor. İddianamede, 30 Mart'ta, olaydan sonra Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere kaçtığı tespit edilen sanık Varan'ın otobüs mola verdiği sırada yakalandığı kaydediliyor. "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanık Cumali Varan'ın ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Hemşire Sibel\'i öldüren sanıktan akılalmaz "astral seyahat" savunması
Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, 3-sayfa, Cinayet, Şiddet, Hukuk, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hemşire Sibel'i öldüren sanıktan akılalmaz 'astral seyahat' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zafer El:
    uçmuş bunlar ne iciyorlarsa muhtel met sülo 10 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    AL SANA ASTRLA SEYAHAT HEMDE BİR DAHA DONMEMEK UZERE. YAHU ŞAŞIYORUM BUNLARA CAHİLLİKTE ÜSTLERİNE YOK ALLAH BEYİN VERMİS AMA BEYNİNİN İCİNDEKİ DÜŞÜNME VE AKLİNİ KULLANMA YOK AKLİNİ SEYTANİN BOŞUNA GİDECEGİ SEKİLDE KULLANİYOR SONU HER ZAMAN Kİ GİBİ HÜSRAN VE KAYBETME 8 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    neyin kafasini yasiyorlar bunlat 6 0 Yanıtla
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