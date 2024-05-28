Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat söven küfürbaz astroloğun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat söven küfürbaz astroloğun ifadesi ortaya çıktı

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Fenerbahçelilere canlı yayında küfüler savuran astrolog Meral Güven, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Güven'in ifadesi ortaya çıktı. Hesabının hacklendiğini ve küfürlü paylaşımlarını hesabını hackleyen kişilere yönelik yaptığını söyleyen Güven, "Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dedi.

28.05.2024 14:34
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"Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılarak 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Ağalıma' suçlamasıyla gözaltına alınan Astrolog Meral Güven, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hesabının hacklendiğini söyleyen Güven'in ifadesinde, "Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım sitesi içerisindeki bir hesapta, 'Astrolog Meral Güven, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yağdırdı' başlıklı video paylaşımda, küfürlü söylemlerde bulunan; Meral Güven isimli şahsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden TCK-216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında tespit edilen adresinde yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" denildi. Güven'in; 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

"KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI HESABIMI HACKLEYEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı. Güven'in ifadesinde hesabının hacklendiğini belirttiği öğrenildi. Güven ifadesinde, "26.05.2024 tarihinde telefonuma çok sayıda küfürlü mesaj geldi. Sonrasında eski eşimin de olduğu bir whatsapp grubu kurdular. Buraya kafamı çıplak bedenlere yerleştirip fotoğrafları paylaştılar. Sonra eski eşim arayıp bu rezaletten sonra 14 yaşındaki çocuğumu benden alacağını söyledi. Çok panik yaptım. Panik atağım tuttu. İlaç aldım sonra da alkol aldım. Bu esnada, eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım hacklendi. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Güven, Spor, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat söven küfürbaz astroloğun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Savunması daha beter! Fenerbahçelilere ana avrat söven küfürbaz astroloğun ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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