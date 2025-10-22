Samsun'da oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi - Son Dakika
Samsun'da oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi

Samsun\'da oyuncak ayıya gizlenmiş kokain ele geçirildi
22.10.2025 12:04
Samsun'un Atakum ilçesinde polis, oyuncak ayı içinde 150 gram kokain buldu. Şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde polis ekipleri, oyuncak ayı içerisine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, B.S. (23) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı.

Samsun'da oyuncak ayıda gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi

1 ADET HASSAS TERAZİ BULUNDU

Yapılan aramada oyuncak bir ayının içerisine zulalanmış 150 gram kokain ile 1 hassas terazi bulundu. Olayla ilgili B.S. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

