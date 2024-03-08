Haber alınmayan kadın evinde kanlar içinde bulundu

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Gaza gelip "Seçimde Erdoğan\'a oy var mı?" diye sordu, hiç beklemediği bir yanıt aldı

Ataşehir'de bir apartmanın ikinci katında yaşayan 35 yaşındaki Rukiye Angi'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri Angi'yi yanında bir silahla kanlar içinde yerde yatarken buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının eşi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS EKİPLERİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Kayışdağı Mahallesi'nde bir evde dün saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, 3 çocuk annesi Rukiye Angi'den (35), çarşıdan eve geldikten sonra uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Rukiye Angi'nin yerde kanlar içinde yattığını ve yanında silah olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİN İFADESİ ALINDI

Durumun aile yakınlarına bildirilmesi üzerine kadının akrabaları olay yerine geldi. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin eşi M.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cesedi Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Rukiye Angi'nin ölüm nedeniyle ilgili detaylı ilgili inceleme başlattı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlardan Malik Akpolat, "Biz arkadaşla markete gitmiştik, dönüyorduk. Bir kadın galiba intihar etmiş fazla bir bilgimiz yok. Yoldan geçerken duyduk" dedi.