Ataşehir'de Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ataşehir'de Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

Ataşehir\'de Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı

B.Ş. isimli şahıs, Ataşehir'de silahla etrafa ateş açtıktan sonra gözaltına alındı.

18.12.2024 11:59
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Ataşehir'de elindeki silahla etrafa ateş eden şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 17 Aralık 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında B.Ş. isimli bir şahıs boş arazide silahla ateş etti. Görüntülerin sosyal medya üzerinde "Ataşehir'de bir şahıs mahalle arasında evlere doğru silah ile ateş etti. Silah sesini duyan bebek ise korkarak uyandı." yazısıyla paylaşılması üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimlik bilgileri tespit edilen B.Ş. isimli şahsın belirlenen adreste lastiklerin olduğu kısımda silahla etrafa ateş ettiğini belirledi. Şüpheli şahıs, aynı gün Kayışdağı Mahallesindeki ikamet adresinde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ş., "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Silahla Ateş Eden Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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