''Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı'' iddiası! DMM'den açıklama geldi - Son Dakika
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''Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı'' iddiası! DMM'den açıklama geldi

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Atatürk Havalimanı'nda DAEŞ militanlarının düzenlediği ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ceza alan 6 sanığın tahliye edildiği iddia edildi. Bu iddia üzerine Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yaptı.

18.12.2024 23:44  Güncelleme: 08:03
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Atatürk Havalimanı'nda DAEŞ militanlarınca düzenlenen ve 45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili davada ceza alan 7 sanık hakkındaki kararın Yargıtay tarafından bozulduğu iddia edildi. NOW TV'den Alican Uludağ'ın haberinde, 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604 yıl hapis cezası alan 6 sanıktan 5'i ile 12 yıl ceza verilen 1 sanığın tahliyesine de karar verildiği öne sürüldü. Söz konusu haber kısa sürede gündem oldu.

'Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi

DMM'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 6 sanığın 8 yıldır tutuklu olduğu ve saldırının failleri olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

'Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı' iddiası! DMM'den açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

Atatürk Havalimanı'na 28 Haziran 2016'da, 3 kişi tarafından saldırı düzenlenmişti. Dış hatlar terminali girişine gelen 3 DAEŞ üyesi uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Polislerin karşılık vermesinin ardından saldırganlar üzerlerindeki bombaları patlamıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmiş, 236 kişi de yaralanmıştı. Saldırının emrini verdiği iddia edilen Ahmet Çatayev, Gürcistan'da 22 Kasım 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

\'\'Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı\'\' iddiası! DMM\'den açıklama geldi

Atatürk Havalimanı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Atatürk Havalimanı saldırısı failleri serbest kaldı'' iddiası! DMM'den açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Adalet var yok öyle yağma 9 13 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Özrü kabahatinden büyük gibi DMM denilen gereksiz kurum açıklama yapmış güya. Tanıdığımızın eşi 8 yıl önce bir taştırmada ölen kişinin failleri arasında ancak onun öldürdüğü isbatlı değil. 8 yıldır yatıyor ve 44 yıl cezası var. Demekki terör örgütüne üyelik ve finans sağlama gibi suçlar daha hafif miş? Adalet demeye hukuk demeye insan utanır… 17 3 Yanıtla
  • Hasan Özgün:
    Amannnn sizde 8 yıldır faillerini bulamadık. Hepi topu örgüt üyesi ve finansörleri 8 yıl yattılar yeter. Amma abarttınız sizde. 8 4 Yanıtla
  • m:
    Adam terör örgütü üyesi serbest kalıyor. aklım almıyor. terörist değilmi bu adam asın gitsin. Bu bizim oylar nereye gidiyor. sanki iyi bişey olmuş gibi açıklama yapmış birde 8 1 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    ateş olmayan yerden duman çıkmaz. demek ki birileri tahliye edilmiş. 6 0 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    chp yapsa bunları makarnacılar cıkar ortaya ALLAH ınız varmı sizin 3 0 Yanıtla
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