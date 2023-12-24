Atilla Taş ve eşi polise saldırdı

Şarkıcı Atilla Taş ve eşinin polisi darp ettiği anlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Şarkıcı Atilla Taş'ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen şarkıcı Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelmişti. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü. Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.