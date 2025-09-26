Daha önce zıpkınla vurduğu ağabeyini bu sefer kurşun yağmuruna tuttu

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi Sandal Sokakta sabah saat 09.30 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Rıdvan D. (24) isimli şahıs 32 yaşındaki ağabeyi Metin D.'yi marketten ekmek almaya gittiği sırada yanında getirdiği silahla kurşun yağmuruna tuttu.

AĞABEYİNİ AĞIR YARALADI

Ağabeyini yaralayan Rıdvan D. olay yerinden scooter ile kaçtı. Ağır yaralanan Metin D, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ağabeyini vurup kaçan Rıdvan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"BELDEN AŞAĞIYA 4-5 KUŞUN İSABET ETMİŞ"

Ferit Timur isimli vatandaş olayla ilgili olarak, "Evde yatıyordum. 'Polis imdat' diye bir ses duydum ve üzerine 5-6 el silah sesi de duydum. Ben görmedim ama vuran kişinin scooter ile kaçtığını söylediler. Belden aşağıda 4-5 tane isabet etmiş. Bir de sırtından vurulmuş. Ambulansı aradık. Bilinci kapalıydı. Ambulans aldı götürdü" dedi.

2 YIL ÖNCE DE ZIPKINLA VURMUŞ

Öte yandan Rıdvan D.'nin 2 yıl önce de yine ağabeyini yaklaşık 70 santimetrelik zıpkınla vurduğu öğrenildi.