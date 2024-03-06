Avcılar\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Evden 23 Kişi Yakalandı

Avcılar'da, bir daireye 30 yatak koyup kaçak göçmenlere kiralayan M.A.'nın aynı ilçede farklı daireleri, aynı yöntemle kiraya verdiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon çerçevesinde 4 evden 23 kaçak göçmen yakalanırken kaçak emlakçı da gözaltına alındı.
Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2. katındaki daire ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A.'ya kiralanmıştı. Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nin yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıkmıştı. M.A.'nın ayrıca kiraladığı daireleri kaçak göçmenlerin Avrupa'ya illegal geçişinden önce barınmasına yönelik kullandığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.A. yakalanarak gözaltına alınmıştı. M.A.'nın Avcılar'da farklı daireleri de aynı yöntemle kaçak göçmenlere kiraladığı tespit edildi. Polis ekipleri, M.A.'nın sorgusundan elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Mahallesi'nde Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallesi'nde ise kiralanan 2 daireye savcılıktan alınan izin doğrultusunda dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerden biri polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri de daireleri mühürledi.
Gözaltında bulunan M.A.'ya 6458 sayılı Yabancılar ve Ulusararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesindeki 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkan sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.
"Git gide çoğaldılar"
Konu hakkında konuşan bina sakini Derya Yurtkuran, "Daireyi iki-üç kişi diye kiraladılar. Git gide çoğaldılar, fakat şikayetlerimizi kimse dikkate almadı. Biz kimseyi ağırlamıyoruz dediler. Bir senedir devam ediyordu, eve giren çıkan belli değildi. Geceleri bavullarla girip çıkıyorlardı. Her baktığımızda ayrı ayrı kişiler girip çıkıyordu" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Avcılar'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 4 Evden 23 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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