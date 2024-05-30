Avcılar'da kaza: Otomobil savrularak yayaya çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Avcılar'da kaza: Otomobil savrularak yayaya çarptı

Avcılar'da meydana gelen kazada, bir otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü ve yayaya hafif yaralar meydana geldi.

30.05.2024 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da kazaya karışan bir otomobil savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 14: 20 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda Avcılar istikametine doğru seyreden 34 CHH 397 plakalı Peugeot marka otomobil, önünde ilerleyen 34 RC 7684 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RC 7684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada 34 CHH 397 plakalı aracın sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Avcılar, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da kaza: Otomobil savrularak yayaya çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:34:49. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da kaza: Otomobil savrularak yayaya çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement