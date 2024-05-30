Avcılar'da kaza: Otomobil savrularak yayaya çarptı

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Avcılar'da kazaya karışan bir otomobil savrularak yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 14: 20 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yan yolda Avcılar istikametine doğru seyreden 34 CHH 397 plakalı Peugeot marka otomobil, önünde ilerleyen 34 RC 7684 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 RC 7684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada 34 CHH 397 plakalı aracın sürücüsü ve karşıya geçmeye çalışan vatandaş hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik meydana geldi. Kazaya karışan otomobillerin çekici ile kaldırılmasıyla trafik normale döndü. - İSTANBUL