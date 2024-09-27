Avcılar\'da Lunapark Yıkımında Gergin Anlar

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Avcılar'da İBB'nin lunapark yıkımında yürütme durdurma gerginliği

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da deniz kenarında bulunan Hayrola Lunapark isimli işletmenin bazı bölümlerinin imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesiekiplerince bu sabah yıkılmaya gidildi. Yıkım başladığı esnada yürütme durdurma kararı çıkmasıyla lunapark çalışanları ile zabıta arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Avcılar Denizköşkler'de deniz kenarında bulunan Hayrola Lunapark isimli işletmenin bazı bölümlerinin aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıktı. Yıkım kararı sonrası sabah saatlerinde polis, zabıta ve yıkım ekibi karar uygulamak üzere işletmeye gitti. Yıkım başladığı esnada yürütme durdurma kararı çıktı. Kepçenin bir bölümü yıkmasıyla işletmeciler ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik saniye saniye kaydedildi.