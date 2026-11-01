Avcılar'da mahalle bekçisi okul önünde veliyi biber gazı sıkıp bacağından vurdu - Son Dakika
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Avcılar'da mahalle bekçisi okul önünde veliyi biber gazı sıkıp bacağından vurdu

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Avcılar\'da mahalle bekçisi okul önünde veliyi biber gazı sıkıp bacağından vurdu
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Avcılar\'da mahalle bekçisi okul önünde veliyi biber gazı sıkıp bacağından vurdu
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Avcılar'da İnönü İlkokulu önünde 30 Ekim Cuma sabahı çıkan trafik tartışmasında mahalle bekçisi veliye biber gazı sıkıp silahla bacağından vurdu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bekçi tutuklanırken yaralanan veliye konutu terk etmeme adli kontrolü uygulandı.

Avcılar'da bir ilkokulun önünde trafik tartışması nedeniyle mahalle bekçisinin bir veliyi silahla bacağından vurduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bekçinin önce defalarca biber gazı sıktığı, ardından silahını çekerek ateş ettiği anlar yer aldı.

Olay, 30 Ekim Cuma sabahı Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'ndeki İnönü İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, çocuğunu okula getiren M.S. isimli veli ve trafikteki bir sürücü arasında tartışma çıktı. Bu esnada olaya müdahale eden G.Ö. isimli mahalle bekçisi, M.S.'ye aracını okulun önünden çekmesini söyledi. Otomobilini çeken M.S., geri dönerek bekçi ile tartışmaya başladı. Bekçi G.Ö., tartışma sırasında M.S.'ye biber gazı ile müdahale etti. Şahsın kendisini itmesi üzerine silahına davranan bekçi, M.S. isimli veliyi bacağından vurdu. Bacağından yaralanan M.S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vurulma anı kamerada

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, M.S.'nin otomobiliyle okul önünde durduğu, arkadaki sürücülerin korna çalarak tepki göstermesinin ardından mahalle bekçisi G.Ö.'nün olaya müdahale ettiği görüldü. Görüntülerin devamında M.S.'nin aracını okul önünden çektiği, ardından bekçinin yanına gelerek tartıştığı anlar yer aldı. Bekçi G.Ö.'nün M.S.'ye defalarca biber gazı sıktığı ve ardından tabancasını çekerek ateş ettiği anlar da kameraya yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalle bekçisi G.Ö.'nün tutuklandığı, bacağından yaralanan veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaAvcılarTrafikGüncelSon Dakika

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