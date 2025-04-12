Avcılar'da Metrobüs Kazası: 21 Yaralı

Avcılar metrobüs kazası: 2'si çocuk 21 yaralı

İSTANBUL - İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasında 2'si çocuk, toplam 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasında 2'si çocuk, toplam 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Güner sosyal medya paylaşımında "Avcılar'da bugün meydana gelen metrobüs kazasında, ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere toplam 21 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın ardından olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerimiz, yaralılara olay yerinde gerekli ilk müdahaleleri yapmış; ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk işlemlerini gerçekleştirmiştir. Yaralıların genel sağlık durumları iyi olup, hastanelerdeki tedavileri devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.