Yayaların arasında dalan araç direği devirdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Yayaların arasında dalan araç direği devirdi: 5 yaralı

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İstanbul Avcılar'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

29.06.2024 15:44
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

ÖNCE YAYAYA SONRA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Saat 14.00 sıralarında Avcılar Şükrübey E-5 karayolu Ankara istikametinde Fetih İsmet Göktaş'ın kullandığı otomobil, Ankara istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından da yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Yayaların arasına dalan araç elektrik direğini devirdi: 5 yaralı

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kaza sonucunda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yayaların arasına dalan araç elektrik direğini devirdi: 5 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kapatılırken, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yayaların arasına dalan araç elektrik direğini devirdi: 5 yaralı
Yayaların arasında dalan araç direği devirdi: 5 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yayaların arasında dalan araç direği devirdi: 5 yaralı - Son Dakika

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