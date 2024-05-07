Avcılar'da Yük Gemisinde Epilepsi Krizi Geçiren Hasta Sahil Güvenlik Tarafından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Avcılar'da Yük Gemisinde Epilepsi Krizi Geçiren Hasta Sahil Güvenlik Tarafından Hastaneye Kaldırıldı

Avcılar'da Marmara Denizi açıklarında seyreden bir yük gemisinde epilepsi krizi geçiren Hindistanlı bir hasta için Türk sağlıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Sahil güvenlik botuyla gemiden alınan hasta hastaneye kaldırıldı.

07.05.2024 09:04
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Avcılar'da Marmara Denizi açıklarında İskenderun'dan Ukrayna'ya seyreden yük gemisinde epilepsi krizi geçiren Hindistanlı hasta için, Türk sağlıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu. Sahil güvenlik botuyla gemiden alınan hasta hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Avcılar Ambarlı açıklarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre İskenderun'dan Ukrayna'ya giden Marmara Denizi açıklarında bulunan yük gemisinde çalışan mürettebattan Hindistan uyruklu adam epilepsi krizi geçirdi. Durum telsiz aracılığıyla karaya bildirildi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve ambulans ekipleri harekete geçti. Ekipler bot ile açıkta demirleyen gemiye ulaştı. Gemide fenalaşan Hindistanlı çalışan bota bindirildi. Bottaki ilk müdahalenin ardından çalışan karaya çıkarılıp hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Avcılar'da Yük Gemisinde Epilepsi Krizi Geçiren Hasta Sahil Güvenlik Tarafından Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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