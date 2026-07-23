Avcılar'da intihar girişiminde kayalıktan denize düşüş - Son Dakika
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Avcılar'da intihar girişiminde kayalıktan denize düşüş

23.07.2026 10:52  Güncelleme: 10:53
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Avcılar'da intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ikna çabası sırasında kayalıklardan denize düştü. Yüzerek kıyıya ulaşan şahıs, polis tarafından çıkarıldı ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Avcılar'da intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis tarafından ikna edildiği sırada kayalıklardan denize düştü. Yüzerek kıyıya gelen şahıs polis ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Olay, dün Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde sahilde meydana geldi. İddiaya göre, intihar etmek için kayalıklara çıkan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uğraşları sonucu ikna edildi. Şahıs, ikna edildiği sırada kayarak denize düştü. Denize düşen şahıs yüzerek kıyıya geldi. Polis ekipleri tarafından karaya çıkarılan şahsın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da intihar girişiminde kayalıktan denize düşüş - Son Dakika

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