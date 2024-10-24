AVM'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşında Çocuk Tutuklandı - Son Dakika
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AVM'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşında Çocuk Tutuklandı

AVM\'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşında Çocuk Tutuklandı

Karşıyaka'da AVM'de güvenlik görevlisini bıçaklayan 15 yaşındaki çocuk tutuklandı, diğeri serbest.

24.10.2024 16:11
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hilltown Alışveriş Merkezi'ne gelerek güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki iki çocuktan biri, güvenlik personelini bacağından bıçakladı. Olay yerinden kaçan çocuklar kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı ve olayı gerçekleştirdiği belirlenen çocuk tutuklandı, diğeri savcılıktan serbest kaldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi'nin giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezine geldiklerinde sürekli taşkınlık çıkartan T.Ö. (15) ve U.F. (15) adlı çocuklar, yine AVM'ye girmek istedi. Çocukların yine AVM'ye girmesi üzerine güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S., iddiaya göre T.Ö. tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından çocuklar AVM'den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı. Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ellerini kollarını sallayarak uzaklaştılar, polis kısa sürede yakaladı

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19: 00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22: 00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Bıçaklayan tutuklandı, diğeri serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından T.Ö. ve U.F., adliyeye sevk edildi. Güvenlik görevlisini bıçakladığı değerlendirilen T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, U.F., savcılıktan serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa AVM'de Bıçaklı Saldırı: 15 Yaşında Çocuk Tutuklandı - Son Dakika

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