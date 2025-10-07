Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş - Son Dakika
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

07.10.2025 14:23
07.10.2025 14:23
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
Şişli Büyükdere Caddesi'nde suikasta kurban giden avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

Şişli'de avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan 5 şüpheli, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı ormanda terk ettikleri ve taksi ile kaçmaya çalıştıkları öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerle birlikte gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Öte yandan şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı otomobil güvenlik kameralarına yansıdı.

Zincirlikuyu'da saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüpheliler S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi. Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan ekipler, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, yakalandı.

JANDARMA YAKALADI

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B , D.Y, E.K, F.E, S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ÖLÜM EMRİ YURT DIŞINDAKİ ELEBAŞINDAN

Olaya ilişkin soruşturma sürerken büyük ses getiren suikastla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Avukat Serdar Öktem'in öldürülme talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Büyükdere Caddesi, Serdar Öktem, Güvenlik, 3-sayfa, Kurban, Şişli, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

