Burdur'da merkez ilçeye bağlı Değirmenler Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, ayakkabılıkta anormal bir hareket fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ayakkabılığın içinde yılan tespit etti.
Özel ekipmanlarla dikkatlice yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden doğaya salındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu - Son Dakika
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