Aydın\'da 4 Yaşındaki Çocuk Araç Altında Can Verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun pikaptan düşerek değil, geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Enes Ç. isimli 4 yaşındaki çocuğun kamyonet kasasından düşmesi sonrasında hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timince (OYİ) olay yerinde ve otopsi incelemesinde olayın düşme olayı olmadığı değerlendirildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, OYİ, Efeler İlce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca meydana gelen ölümlü olay ile ilgili müşterek araştırma ve soruşturmaya başlandı.

Olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu M.Ö.(37) isimli şüphelinin 09 DL 053 plakalı araç ile Enes Ç. isimli çocuğu geri manevra yaparken ezdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yapılan kamera incelemesi sonucunda olay saatinde bölgede olduğu ve araçta yapılan incelemede lastik ve ön kaput bölümünde kan izleri tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak alınan ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN