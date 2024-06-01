Aydın\'da açılan yeni mezarlık alanı hukuka aykırı bulundu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Kuyulu Mahallesi'nde açılan yeni mezarlık alanında defin işlemlerinin durdurulması için mahalle sakinlerinin bir kısmının açmış olduğu Efeler İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nın iptaline ilişkin davada alınan bilirkişi raporunda, alanın mezarlığa uygun olmadığına yönelik kanaat ortaya konuldu.

Efeler ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde Şehir Hastanesi'nin yakınında yeni bir mezarlık alanı oluşturuldu. 14 bin 600 metre kare arazi üzerinde bulunan mezarlığa bu zamana kadar çok sayıda defin işlemi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri ise mezarlık yapılan alana ilişkin idari işlemi mahkemeye taşıdı. Aydın İdare Mahkemesi'ne açılan davada defin işlemlerinin durdurulması talebinde bulunuldu. Mahkeme bilirkişi heyetinden rapor istedi. Alanında uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyeti, mezarlık alanına gidip incelemede bulunup raporunu hazırladı. Dava açanların lehinde çıkan bilirkişi raporu sonrası, şimdi de defin işlemlerinin durdurulmasının beklenildiği belirtildi. Mezarlık alanının tarım arazisi olduğu ve tarım arazilerinin ise mutlak olarak korunması gerektiği raporda vurgulandı.

İptal davasını açan davacıların Avukatı Cennet Ceyda Boğa Yıldız; "Kamuoyunu yakından ilgilendiren Kuyulu Mahallesi'nde Şehir Hastanesi inşaatının karşısında bulunan 14 bin 600 metrekare ham toprak vasıflı taşınmazın mezarlık yeri olarak kullanımına karar verilmişti. Bu tahsis kararına dayanak olan Efeler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı'nın hukuka aykırı şekilde alınmış olması sebebi ile açmış olduğumuz yürütmenin durdurulması istemli iptal davasında, taşınmazın mezarlık yerine uygun olmadığını, kanunen taşıması gereken şartların somut olayda mevcut olmadığını, parselin yerleşim yerine ve okullara oldukça yakın olduğunu kamu sağlığı bakımından bu durumun olumsuz sonuçlarının olabileceğini, parselin verimli bir tarım arazisi olduğunu ve korunması gerektiğini, parselde su birikintilerinin oluşabilme ihtimalinin olduğunu jeolojik olarak da mezarlık yerine uygun olmadığını vurgulamıştık. Geçtiğimiz günlerde keşif yapılmış olup bilirkişi heyet raporu tarafımıza 28 Mayıs 2024 tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen bu rapor açılan davanın hukuki yarar içerdiğini ve alanın mezarlık yerine uygun olmadığını açıkça göstermektedir" dedi.

Avukat Yıldız, bilirkişi raporunun detaylarını anlatarak, "Bilirkişi heyeti mezarlık alanının tarım arazisi olduğu, tarım arazilerinin ise mutlak olarak korunması gerektiğine ilişkin bilimsel kanaatini açıkça ortaya koydu. Mezarlık alanının hem çok geçirgen olan toprak özellikleri hem de dereye bitişik konumu itibarıyla mezarlık olarak kullanılmasının uygun olmadığı, yine dava konusu parselin jeolojik açıdan mezarlık yerine uygun olmadığı raporda belirtildi. Mezarlık alanı olarak seçilen Kuyulu Mahallesi 219 parsel sınırının, Şehir Hastanesi'ne en yakın mesafesinin kuş uçumu olarak yaklaşık 180 metre, ilkokula yaklaşık 300 metre, en yakındaki binaya yaklaşık 200 metre mesafede olduğu ve parselin hemen güneyinden geçen dere yatağının bulunması nedeniyle su birikintisi oluşturma potansiyelinde olması bakımından mezarlık yeri seçimiyle ilgili yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilen özellikleri taşımadığının altı çizildi. Son olarak mezarlık yerinin belirlenmesinde şehircilik ilkelerine ve kamu yararına dikkat edilmediği gerekçeleri ile Efeler İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun söz konusu işleminin uygun olmadığı kanaatine varıldı. Bilirkişi heyetinin bu kararı dikkate alınarak yetkililerin gerekli önlemleri almasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Davanın sonucunu göremedi

Mezarlık alanına defin işlemlerinin durdurulması için dava açan kişilerden biri olan İbrahim Kılınçarslan, iki ay önce hayatını kaybetti. Kılınçarslan, ölmeden önce bu mezarlığa defnedilmemeyi isteyerek vasiyet bıraktı. 31 Mart'ta vefat eden Kılınçarslan'ın isteği çocukları tarafından yerine getirildi.

Kuyulu Mahalle Muhtarı Ahmet Yurga, okula çok yakın olan mezarlık alanının öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkilediğini ve velilerin bundan şikayetçi olduğunu da belirterek mezarlık alanının mahallelerinden kaldırılmasını talep etti.

Mahalle sakinlerinden ve aynı zamanda davacı Hicazi Kahraman ise "Bu arazide daha önce zeytin, incir ağaçları vardı. Tütün, arpa ve buğday ekildiğini biliyorum. Buradaki verimli arazinin mezarlık olması hoş değil" dedi. - AYDIN