Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada - Son Dakika
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Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobille çarpışarak devrilen ve içinde 84 yaşındaki hastanın yaşamını yitirdiği ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktaki bir aracın dönüş yaparken ambulansa çarptığı, ambulansın ise çarpmanın şiddetiyle devrilerek sürüklendiği görüldü.

09.06.2024 19:20
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Aydın'ın Efeler ilçesinde hasta taşıyan bir ambulansın kavşakta otomobille çarpışması sonucu devrilmesine ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan ambulans ile otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans savrularak devrilirken, metrelerce sürüklendi.

Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

Kazada ambulanstaki hasta ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulansın içerisindeki yaralıları çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası ambulansta hasta olarak bulunan ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Fatma Gümüş (85) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gümüş'ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada

KAZA AYNI KGYS KAMERASINDA

Bir kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı kazaya ait KGYS görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameraları tarafından anbean kayda alınan görüntülerde, Atatürk Bulvarı'ndan karşıya geçmek isteyen otomobilin kavşakta İzmir Bulvarı'nda seyir halinde olan ambulans ile çarpışması ve kazanın etkisi ile savrularak devrilip metrelerce sürüklenen ambulanstakilere yardımcı olmak için çevredeki vatandaşların koşuşturmaları yer alıyor.

Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın kaza anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Tosik: Gözlerinin önünde ambulans devriliyor,öylece gaza basıp gidiyorlar.Yaklaşıp da yardım edemeyecek kadar önemli ne işiniz olabilir?Allah bildiği gibi yapsın 12 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan: kazaya koşarak giden yaya kardeşimizden Allah razı olsun en azından vijdan sahibi insanlarımız var içimizde şükürler olsun... 5 0 Yanıtla
  • Gakko 23: Ecel 1 0 Yanıtla

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