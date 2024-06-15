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Aydın'da facianın eşiğinden dönüldü: Doğalgaz tanklarını taşıyan tır devrildi

Kaza yapan tırdaki LPG tanklarının patlama riski nedeniyle otoban trafiğe kapatıldı

AYDIN - Aydın-İzmir- Denizli otobanında seyir halinde olan sıkıştırılmış LPG tankı taşıyan bir tır, kaza yaparak devrildi. Patlama riski nedeniyle Aydın-İzmir-Denizli otobanı Aydın Germencik Aydın arası trafiğe kapatılırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaza gece saatlerinde, Aydın-İzmir otobanı Efeler Çevreyolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine seyretmekte olan sıkıştırılmış doğalgaz tankları taşıyan bir tır henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Yakıt deposu alev alan ve yanma ve patlama riski yüksek olan bölge güvenlik çemberine alınarak otoban hem gidiş hem de geliş istikametine göre trafiğe kapatıldı. Bu arada otobanın kapanması nedeniyle Aydın'da trafik yoğunluğu oluşurken, otobana girdiği için geri dönemeyen araç kuyruğu da kilometrelerce uzadı. Güvenlik güçleri bir yandan trafiği kapatırken diğer yandan da kaza olduğu için otobanda mahsur kalan araçları tahliye etmeye çalışıyor.

Tırın taşıdığı LPG tanklarının sıkıştırılmış gaz olduğu için ciddi tehlike oluşturduğunu belirten görevliler, yoldaki tehlike tamamen kaldırılıncaya kadar otobanın kapalı tutulacağını belirttiler.

Kaza mahallinde AFAD, Aydın Büyükşehir İtfaiyesi, UMKE, sağlık ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra tayakkuz halinde bekliyor.