Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İncirliova ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.Y. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca, sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerde M.Y., C.E., A.T., G.K., A.U. ve F.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

27.05.2024 09:58
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Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; İncirliova, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalarda İncirliova ve Söke ilçesinde M.Y. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan M.Y., C.E., A.T., G.K., A.U. ile F.G. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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