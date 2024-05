Aydın\'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

3.Sayfa

Aydın'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; İncirliova, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen çalışmalarda İncirliova ve Söke ilçesinde M.Y. ve C.E. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan M.Y., C.E., A.T., G.K., A.U. ile F.G. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi. - AYDIN