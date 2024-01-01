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Aydın'da kadının bıçaklanması sonucu polis saldırıya uğradı - Son Dakika
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Aydın'da kadının bıçaklanması sonucu polis saldırıya uğradı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanmış şekilde hastaneye giden kadının adresine giden polis ekipleri, kadının kocası olduğu öğrenilen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde saldırgan şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Aydın\'da kadının bıçaklanması sonucu polis saldırıya uğradı
01.01.2024 - 01:47,  Güncelleme: 01:47
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklanmış şekilde hastaneye giden kadının adresine giden polis ekipleri, kadının kocası olduğu öğrenilen şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 516 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın bıçaklanmış halde Aydın Devlet Hastanesi'ne geldi. Hastane polisi tarafından adli vaka olarak değerlendirilen olayda kadın yanlışlıkla bıçaklandığını ifade etti. Yaşanan olayın ardından kontrol amacıyla kadının adresine polis ekipleri sevk edildi. O esnada polisleri karşısında gören ve kadının kocası olduğu öğrenilen şüpheli, ekiplere bıçakla saldırdı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde saldırgan şahıs kısa sürede etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ifadesi alınması için emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da kadının bıçaklanması sonucu polis saldırıya uğradı - Son Dakika


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