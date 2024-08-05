Aydın'da Makas Atan Araç Ailesinin Otomobiline Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Makas Atan Araç Ailesinin Otomobiline Çarptı

Aydın\'da Makas Atan Araç Ailesinin Otomobiline Çarptı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken makas atan bir aracın ailesinin bulunduğu otomobile çarptığı iddia edildi. Çarpmanın ardından kaçan sürücüye tepki gösteren Muhsin Güdücü, plakasını alamadığı sürücüye sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

05.08.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeyken iddiaya göre makas atan bir aracın içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobiline çarpıp kaçtığını belirten Muhsin Güdücü, plakasını alamadığı sürücüye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki göstererek, "Allah'ından bul" dedi.

Kaza, 4 Ağustos Pazar günü İzmir Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhsin Güdücü yönetimindeki 20 L 2778 plakalı otomobile, iddiaya göre makas atan bir sürücünün kullandığı araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobilde bulunan Güdücü'nün eşi ve çocuğu büyük panik yaşadı. Çarpmanın ardından kazaya sebebiyet veren sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, yaşadığı paniği atlatan Güdücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeyi yaparak kaçan sürücü ve aracının tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Sosyal medyadan paylaştı: "Tutanak tutup giderdin"

Ailesinin olay sırasında büyük panik yaşadığını belirten Muhsin Güdücü, yaşadığı olayı sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Güdücü, kazanın ardından yaşadığı korku ve paniği dile getirerek, sürücünün sorumsuz davranışını eleştirdi. Muhsin Güdücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün 17.35'te Aydın 1. Organize Sanayi önünde arkamdan makas atarak aracıma maddi hasar verip bir de ahlaksızca kaçıp giden beyaz suv araçlı maganda. Seni Allah'a havale ediyorum. Aracın içinde çocuk vardı aracın dengesini bozdun zor toparlayıp durabildim. İnsan bir durup 'geçmiş olsun' der, tutanak tutulur giderdin. Ama sen hem canımızı hem malımızı hiçe sayıp, düdük çalmama rağmen defolup gittin. Allah'ından bul" ifadelerine yer verdi.

Güdücü'nün paylaşımına kısa sürede çok sayıda 'geçmiş olsun' dileğiyle yorum yapılırken, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Efeler, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Makas Atan Araç Ailesinin Otomobiline Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 02:09:50. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Makas Atan Araç Ailesinin Otomobiline Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement