Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar

Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar
27.08.2025 23:39
Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kazada bir vatandaşın kopan kulağı vatandaşlar tarafından bulunup hastaneye ulaştırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ve ekipler kazada kopan kulağı aradılar. Vatandaşların çabası sonunda bulunan kulak, motosikletli trafik polisi tarafından hastaneye yetiştirildi.

KAZADA 11 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Eski Çine Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 M 0094 plakalı minibüs ile 09 ARZ 849 plakalı otomobil Batı Aydın Bulvarı ile Eskiş Çine Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç da yol kenarına savrulurken, minibüs bir apartmanın bahçe duvarını yıkıp yol kenarındaki elektrik panosuna çarparak durabildi. Kazada, araçlarda bulunan toplam 11 kişi yaralandı.

Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Kazada devrilen elektrik panosu sebebiyle bölgeye sevk edilen ADM ekipleri, muhtemel bir elektrik çarpmasına karşı panonun elektriğini keserek güvenlik önlemi aldı.

Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar

KOPAN KULAK HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Kazada hurdaya dönen 2 araç da çekici marifetiyle yoldan kaldırılırken, kaza esnasında yaralılardan birisinin kulağının koptuğu ve olay yerinde olabileceği bilgisi geldi. Gelen bilgi üzerine bölgedeki vatandaşlar ve ekipler yolda, kopan kulağı aradılar. Yapılan aramaların sonunda kopan kulak bir vatandaş tarafından bulundu. Ekiplere teslim edilen kulak, motosikletli trafik polisi tarafından hastaneye yetiştirildi. Sokağın savaş alanına döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Minibüs ve otomobil çarpıştı: Kopan kulağı dakikalarca aradılar
