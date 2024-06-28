Aydın'da Narkotik Operasyonları: 25 Şahıs Adli Kontrol Kararı Aldı, 89 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da Narkotik Operasyonları: 25 Şahıs Adli Kontrol Kararı Aldı, 89 Şahıs Tutuklandı

Aydın\'da Narkotik Operasyonları: 25 Şahıs Adli Kontrol Kararı Aldı, 89 Şahıs Tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 25 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 89 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ile büyük miktarda nakit para ele geçirildi.

28.06.2024 14:33
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı ilk 6 ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 25 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 89 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, günümüz dünyasının en önemli sorunları arasında yer alan uyuşturucu madde kullanımı ile mücadele konusunda, uyuşturucu kullanan veya uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 2024 yılı ilk 6 ayda Aydın'da yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile kenevir ekiminden işlem yapılan ve adli makamlara sevk edilen 25 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, 89 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda; 20 bin 182 gram metamfetamin maddesi, bin 67 gram eroin maddesi, 5 bin 131 gram esrar maddesi, bin 140 gram sentetik kannobinoid, 159 gram kokain maddesi, 6 bin 752 adet sentetik ecza, 299 adet ecstasy hap, 104 kök kenevir, 10 adet tabanca, 3 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 150 adet mühimmat ile 200 bin 545 TL nakit para ele geçirildi.

Önleyici faaliyetler aralıksız sürüyor

Önleyici faaliyetler kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği görevlilerince; 2023-2024 eğitim öğretim yılında Narkorehberler tarafından Aydın merkez ve ilçelerdeki okullarda öğretmen, öğrenci velisi, öğretim görevlisi ile kamu personellerinden oluşan toplam 12 bin 71 kişiye En İyi Narkotik Polisi Anne, 16 bin 781 kişiye ulaşılarak NARKOYETİŞKİN, vatandaşın yoğun olduğu yerlerde broşür dağıtımı ve tanıtım yapmak suretiyle 15 bin 921 kişiye ulaşılarak NARKONOKTA, 10 bin 889 üniversite öğrencisine ulaşılarak NARKOGENÇLİK faaliyetlerinde bulunuldu.

Ayrıca, Türkiye'de yalnızca iki tane bulunan NARKOTIR ile, Adnan Menderes Üniversitesi ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenliklerinde festival alanında üniversite öğrencileri ile akademisyenlere, 16 Mayıs 2024 günü ise Atatürk Kent Meydanı'nda lise ve dengi okul öğrencileri ile vatandaşlarımıza yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunuldu. Faaliyetler kapsamında 17 bin 800 kişiye ulaşılarak, 'uyuşturucusuz bir toplum gençliğin ürünü olacak" mottosuyla bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Düzenlenen önleyici faaliyetlerle, Aydın merkez ve ilçelerimizde toplam 73 bin 462 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapıldı.

26 Haziran 2024 günü 19.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı'nda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Aydın Yeşilay Cemiyeti ve YEDAM ile beraber 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne dikkat çekmek adına çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadelemiz, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yada şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonel faaliyetlerin yanı sıra, uyuşturucu madde bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen, ebeveyn genç iletişimi, bağımlılık sorunu karşısında çözüm yolları ve önerileri gibi konularda anne baba ve adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılarak uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, madde kullanımının erken tespiti ile bağımlılık sarmalına yakalanmadan geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi tehlikeden uzak tutmak, korumak adına süreklilik arz eden farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri ile devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Narkotik Operasyonları: 25 Şahıs Adli Kontrol Kararı Aldı, 89 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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