Aydın\'da 4 Bin Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

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Aydın'dan Bursa ve İstanbul'a gönderilmek üzere hazırlanan 3 bin 980 sahte zeytinyağları kargo aracına yüklendiği esnada suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre M.E. (31) isimli şüphelinin Bursa ve İstanbul illerine götürülmek üzere kargo aracına sahte zeytinyağları yükledikleri esnada suçüstü olarak yakalandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı ekipleri davet edilerek yapılan kontrollerde sahte olduğu tespit edilen zeytinyağları ile ilgili devam eden araç kontrolünde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 592 bin TL olan 175 koli içerisinde toplam 3 bin 980 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından ise şüphelilere 680 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Gözaltına alınan M.E. hakkında adli ve idari işlemler gerçekleştirildi. - AYDIN