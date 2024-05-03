Aydın\'da traktörle sürüklenen köpeği zincirleyen şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün arkasına zincirlediği köpeği sürükleyerek götüren şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde 1 Mayıs 2024 günü saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde bulunan traktör römorkuna zincir ile bağlı bir köpeğin sürüklenerek götürüldüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar ve sosyal medya hesaplarından paylaşımının ardından Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Konu hakkında devriye faaliyeti düzenleyen jandarma ekipleri, N.T. isimli şahsın kullandığı traktör ve bağlı bulunan köpeği kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, Aydın Doğa Koruma Müdürlüğünce gerekli idari para cezasının verilmesi, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ise 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılması amacıyla bilgi verildi.

Şahıs hakkında idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN