Aydın\'da Uyuşturucu Etkisi Altında Araç Kullanan Sürücülere Cezai İşlem

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Aydın'ın Koçarlı, Efeler ve Söke ilçelerinde uyuşturucu etkisi altında araç kullandıkları tespit edilen üç sürücüye toplamda 130 bin 841 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetlerine el konuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik faaliyette uyuşturucu madde etkisinde iken araç kullandıkları tespit edilen şüphelilere işlem yapıldı. Koçarlı ilçesi Şenköy Mahallesi'nde S.Ç. isimli şüphelinin ehliyetine aday sürücü olmasından dolayı daimi olarak sürücü belgesi iptal edilirken, 37 bin 358 TL idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi. Efeler Dalama Mahallesi'nde M.K. isimli şüphelinin ehliyetine 1 yıl süre el konularak 34 bin 289 TL idari para cezası uygulandı. Son olarak Söke Sarıkemer Mahallesi'nde R.Ş. isimli şüphelinin kiralık araç ile sürücü belgesiz olmasından dolayı 59 bin 194 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Jandarma tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların devam edeceği öğrenildi. - AYDIN