Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da polis ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından 'uyuşturucu madde ticareti ile kullanımı' suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda; ilçede ikamet eden M.K.'nin (24) Antalya ilinden temin ettiği eroin maddesini fişekler halinde sattığı, ayrıca alıcı şahısların Nazilli'den Kuyucak'a gelecekleri yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Gece saatlerinde Nazilli'den Kuyucak'a uyuşturucu madde satın almaya gelen A.K. (26), M.A.K. (23) ve H.Ç. (25) isimli şahıslar ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahısların üzerinden 6 adet kırmızı reçeteye tabii sentetik ecza ele geçirildi.

Ekiplerden kaçan M.K. ise görevlilerimizce kovalamaca sonucu A.R.(26) isimli şahsın evinde yakalanırken, M.K.'den ve saklandığı ile kullandığı ikametlerde yapılan aramalarda; 1 adet satışa hazır vaziyette, fişek halinde 2,2 gram eroin maddesi, 3 adet şeffaf naylon içerisinde satışa hazır vaziyette 2.5 gram eroin maddesi, 1 adet mini hassas terazi, 1 adet eroin maddesi sarımında veya fişek haline getirilmesinde kullanılan kitap, 1 adet içerisinden eroin maddesi boşaltılmış şeffaf naylon poşet ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu maddelerden metamfetamin ve eroin maddesi kullandığı anlaşılan M.K., A.R., M.A.K. ve A.K. isimli şahısların Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında; 'uyuşturucu veya uyarıca madde imal ve ticareti (TCK-188), kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (TCK-191) ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, şüphelilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili; uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak, sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerince toplam 72 bin 171 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN