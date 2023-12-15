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Aydın'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Aydın'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli yapılan operasyonlarda, Kıbrıs bağlantılı olarak sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi.

Aydın\'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı
15.12.2023 - 19:15,
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Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli yasadışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis oynatanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir süredir yaptığı çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. Aydın'ın Nazilli ilçesi ve Antalya illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda Kıbrıs bağlantılı olarak sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca şahısların hesaplarından yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirildiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Kıbrıs, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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