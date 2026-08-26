Aydın\'da Zincirleme Trafik Kazası

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç ta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde 09 EN 365, 48 ANE 087 ve 35 YGZ 61 plakalı araçlar çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.