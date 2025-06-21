Aydın'da Zirai Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı - Son Dakika
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Aydın'da Zirai Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı

Aydın\'da Zirai Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı
21.06.2025 19:49  Güncelleme: 20:04
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Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda başlayan yangın, rüzgar etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim alanlarına ulaştı. Vali Canbolat, yangının trafo patlamasından kaynaklandığını belirtti ve bölgedeki tahliyeler hakkında bilgi verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaştı. Alevler Böcek ve Bademlik mahalleleri yönüne ilerlerken, bölgede çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangınla ilgili sahada açıklamalarda bulundu.

Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren Vali Canbolat, ilk tespitlere göre bir trafo patlaması sonucu yangının başladığını belirtti. Yangının yerleşim yerlerinin içinden hızla tarım arazilerine yayıldığını söyleyen Vali Canbolat, yangına müdahalenin ilk andan itibaren başlatıldığını vurguladı.

"Yasaklara uyulmalı, rüzgar ve sıcaklık tehlikeyi artırıyor"

Vali Canbolat, yaz sezonuyla birlikte Aydın genelinde sık sık yangın çıktığını hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Malumunuz yaz sezonu başladı. Neredeyse her gün Aydın'da yangın olayı yaşanıyor. Çoğunlukla ziraat yangını olarak başlıyor ama kısa sürede ormana sıçrıyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; özellikle yasaklama kapsamında alınan kararlara harfiyen uymalarıdır. Rüzgar var, sıcaklık yüksek; yangın çıkmaması için neredeyse hiçbir sebep yok."

"Bölgede tahliyeler başladı, 3 kişi dumandan etkilendi"

Yangının kontrol altına alınamadığını belirten Vali Canbolat, Böcek ve Bademlik mahallelerinde önlem alındığını, Bademlik Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Yangında şu ana kadar 3 vatandaşın dumandan etkilendiğini, ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yangına 170 personel, 9 helikopter ve 5 uçakla müdahale ediliyor

Vali Canbolat'ın verdiği bilgilere göre yangına geniş bir ekip ve araç filosuyla müdahale ediliyor: AFAD: 3 araç, 6 personel, Orman Genel Müdürlüğü: 15 arazöz, 6 su tankeri, 5 dozer, 9 helikopter, 5 uçak, 5 trayler, 15 teknik personel, 13 memur, 8 pikap, 2 arazi aracı,, Jandarma: 65 personel, 1 TOMA, Aydın Büyükşehir Belediyesi 35 araç, 65 personel, UMKE 6 personel, 2 araç, 112 Acil Sağlık 6 personel, 3 ambulans toplamda 170 personel sahada görev yaparken, yangının büyümemesi için yoğun çaba harcanıyor.

"Muğla ve çevre illerden takviye ekipler gönderildi"

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere çevre illerden de destek geldi. Vali Canbolat, İzmir'den 2 uçak ve 1 helikopterin yangına destek için gönderildiğini belirtti. Vali Canbolat, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün bütün ekipleri bölgeye seferber edildi. Ayrıca İzmir, Muğla ve Denizli'den de takviye kuvvetler istendi. Saydığımız helikopter ve uçaklar içerisinde İzmir'den gelen araçlar da yer alıyor" dedi.

Vali Canbolat, açıklamasının sonunda tüm ekiplerin görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini belirterek, yangının akşam saatlerine kadar kontrol altına alınmasını hedeflediklerini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Zirai Yangın Yerleşim Yerlerine Yaklaştı - Son Dakika

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