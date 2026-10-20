Aydın Efeler'de dürümcü bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın Efeler'de dürümcü bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Efeler\'de dürümcü bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'ndaki dürümcünün bacasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri merdivenli araçla bacaya müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü, polis çevrede güvenlik alıp trafiği durdurdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir dürümcünün bacasında çıkan yangın panikletirken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir dürümcüde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dürümcünün bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de trafiği durdurarak çevre güvenliği alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç ile dürümcünün bulunduğu binanın çatısında bulunan bacadaki ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumGüvenlik3. SayfaİtfaiyeGüncelEfelerPolisAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi Sonrası tam bir kabus Tuvaleti kullanacağım diyerek eve girdi! Sonrası tam bir kabus
Üsküdar’da AK Parti-MHP’nin adayı belli oldu Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar Dünyaca ünlü mağazaları yağmaladılar, şimdi sokaklarda satıyorlar
Manchester City’ye futbol tarihini sarsacak ceza Manchester City'ye futbol tarihini sarsacak ceza
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül İşte talip olan ülke Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke
12:21
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı’na sunuldu
Mekke İttifakı anlaşması Meclis Başkanlığı'na sunuldu
12:10
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti
Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
11:42
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
11:40
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan
Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
11:39
Özgür Özel, Bakan Gürlek’e 750 bin TL tazminat ödeyecek
Özgür Özel, Bakan Gürlek'e 750 bin TL tazminat ödeyecek
11:26
Üsküdar’ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 13:21:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın Efeler'de dürümcü bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei