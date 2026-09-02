Aydın'ın Söke ilçesinde üç araçlı kazada 2 kişi yaralandı, kavşakta çarpışan otomobiller ve motosiklet savruldu
Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Söke- Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobil ile bir motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi araçlar ve motosiklet savrulurken, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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