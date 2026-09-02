Aydın'ın Söke ilçesinde üç araçlı kazada 2 kişi yaralandı, kavşakta çarpışan otomobiller ve motosiklet savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'ın Söke ilçesinde üç araçlı kazada 2 kişi yaralandı, kavşakta çarpışan otomobiller ve motosiklet savruldu

Aydın\'ın Söke ilçesinde üç araçlı kazada 2 kişi yaralandı, kavşakta çarpışan otomobiller ve motosiklet savruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobil ile bir motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi araçlar ve motosiklet savrulurken, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kuşadası, 3. Sayfa, Trafik, Ankara, Polis, Aydın, Söke, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'ın Söke ilçesinde üç araçlı kazada 2 kişi yaralandı, kavşakta çarpışan otomobiller ve motosiklet savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 02:01:51. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'ın Söke ilçesinde üç araçlı kazada 2 kişi yaralandı, kavşakta çarpışan otomobiller ve motosiklet savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement