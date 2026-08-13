Kuyucak’taki orman yangınında 20 saat geride kaldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, ekiplerin alevlerle mücadelesinde 20 saat geride kaldı.

Yangın, Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan ekiplerin müdahalesinin yanı sıra hava araçları da yangın söndürme çalışmalarına sortilerle destek verdi. Yangının etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alevlerle mücadelede 20. saate girilirken, ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması sürüyor.