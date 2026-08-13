Kuyucak’taki orman yangınında 20 saat geride kaldı - Son Dakika
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Kuyucak’taki orman yangınında 20 saat geride kaldı

Kuyucak’taki orman yangınında 20 saat geride kaldı
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Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 12 Ağustos Çarşamba günü çıkan yangınla mücadelede 20 saat geride kaldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını karadan ve havadan kontrol altına almak için aralıksız çalışıyor. Bölgenin dağlık ve sarp olması müdahaleyi zorlaştırıyor.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, ekiplerin alevlerle mücadelesinde 20 saat geride kaldı.

Yangın, Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Karadan ekiplerin müdahalesinin yanı sıra hava araçları da yangın söndürme çalışmalarına sortilerle destek verdi. Yangının etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı, ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırırken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alevlerle mücadelede 20. saate girilirken, ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Doğal Afetler, 3. Sayfa, İtfaiye, Ağustos, Kuyucak, Muğla, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuyucak’taki orman yangınında 20 saat geride kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuyucak’taki orman yangınında 20 saat geride kaldı - Son Dakika
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